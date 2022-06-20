اليعقوبي: على أفراد وزارة الداخلية رفع قضية عاجلة على ادعاءات التيجاني الباطلة

ليبيا – علقت عضو مجلس النواب السيدة اليعقوبي عبى تصريحات وزير داخلية حكومة تصريف الأعمال خالد التيجاني بقوله: “من اجتمعوا وأعلنوا انشقاقهم عن وزارة الداخلية هؤلاء لدينا أوراقهم تثبت أنهم مرضى نفسيين”.
اليعقوبي قالت في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تصريح خالد مازن بأن من انشقوا عن وزارته مرضى نفسيين تصريح خطير للغاية يلقي بظلاله على أمن المواطن وأن وزارته يمكن أن تمارس الإرهاب والقمع والقتل”.
وتابعت: “فتوظيف مرضى نفسيين يؤخد عليك يا خالد لا عليهم، تحية إجلال لجميع أفراد وزارة الداخلية وعليهم رفع قضية عاجلة على هذه الادعاءات الباطلة”.
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