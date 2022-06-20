اليعقوبي: على أفراد وزارة الداخلية رفع قضية عاجلة على ادعاءات التيجاني الباطلة

ليبيا – علقت عضو مجلس النواب السيدة اليعقوبي عبى تصريحات وزير داخلية حكومة تصريف الأعمال خالد التيجاني بقوله: “من اجتمعوا وأعلنوا انشقاقهم عن وزارة الداخلية هؤلاء لدينا أوراقهم تثبت أنهم مرضى نفسيين”.

اليعقوبي قالت في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تصريح خالد مازن بأن من انشقوا عن وزارته مرضى نفسيين تصريح خطير للغاية يلقي بظلاله على أمن المواطن وأن وزارته يمكن أن تمارس الإرهاب والقمع والقتل”.

وتابعت: “فتوظيف مرضى نفسيين يؤخد عليك يا خالد لا عليهم، تحية إجلال لجميع أفراد وزارة الداخلية وعليهم رفع قضية عاجلة على هذه الادعاءات الباطلة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية