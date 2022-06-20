منظمة الهجرة: اعتراض 590 مهاجرا في المتوسط خلال أسبوع

قالت المنظمة الدولية للهجرة إنه قد تم إنقاذ/ اعتراض 590 مهاجرًا في البحر في الفترة من 12 يونيو إلى 18 يونيو 2022، وإعادتهم إلى ليبيا من قبل قوات خفر السواحل.

وأشارت المنظمة، في تقريرها الأسبوعي، إلى أنه قد تمت إعادة المهاجرين المذكورين إلى موانئ طرابلس والزاوية ومصراتة وبنغازي.

وأفاد التقرير أن عام 2022 شهد منذ بدايته إعادة 8,860 مهاجرًا من المتوسط إلى الأراضي الليبية، من بينهم 7,891 رجلاً و635 امرأة، و343 قاصرًا، فيما غرق 150 وفقد 565 مهاجرًا حتى تاريخه.

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