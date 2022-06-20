النائب موسى الكوني يستقبل سفيرة فرنسا لدى ليبيا

طرابلس 20 يونيو 2022 (وال) استقبل النائب بالمجلس الرئاسي السيد موسى الكوني، ظهر اليوم الاثنين، سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى ليبيا، “باتريس لورابين دوهلين” لبحث آخر المستجدات السياسية في ليبيا، واستعراض أوجه التعاون بين البلدين. وأكد السيد النائب على عمق العلاقات التي تربط ليبيا وفرنسا، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون بما يساهم في تحقيق الاستقرار بليبيا.

بدورها جددت السفيرة الفرنسية، حرص بلادها على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، ودعم الاستقرار في ليبيا، مشيدةً بجهود المجلس الرئاسي العمل لنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وإجراء انتخابات على قاعدة دستورية ترضى بنتائجها كل الأطراف. (وال ـ طرابلس) ح س

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