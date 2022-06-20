العكر: انتشار السلاح يضع السياسيين في حرج كبير.. والوصول إلى قاعدة دستورية سيكون صعبًا وشائكًا

اعتبر أستاذ القانون الدولي سعد العكر أن الخلاف الليبي بين شرق البلاد وغربها ليس على مسألة واحدة، ولا يتوقف عند الانتخابات، مشددًا على صعوبة التوافق بين الليبيين بسبب انتشار السلاح.

العكر وفي تصريحات صحفية، أشار إلى أنه لا يمكن حصر الخلاف بين المعسكرين في شخصية رجلين يمكن أن يتفاهما على قاعدة من خلالها ننطلق إلى بناء الدولية الليبية.

وشدد على صعوبة أن يتفاهم الليبيون في هذه الفترة، مرجعًا الأمر إلى انتشار السلاح الذي يضع السياسيين في حرج كبير، وتمثل في عدم قدرة حكومة فتحي باشاآغا على الدخول إلى طرابلس بسبب الميليشيات التي تدير الأمور هناك كما تشاء.

وبيّن أن المواد الخلافية في الدستور لا تتجاوز عشر مواد متمثلة في نقطتين مهمتين: “شكل الدولة ونظام الحكم”، ولذلك الوصول إلى قاعدة دستورية سيكون صعبًا وشائكًا.