ليبيا الان

مجلس الدولة: المشري شارك في مؤتمر للبرلمانات بتركيا حول الهجرة واللاجئين

تم النشر منذُ 42 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

شارك خالد المشري، رئيس مجلس الدولة الاستشاري، رفقة أعضاء المجلس “عمر أبو ليفة” و”السنوسي القمي” و” ماجدة الفلاح” والقائم بأعمال السفارة الليبية في تركيا “عبدالله شعبان” والقنصل العام “صلاح الدين الكاسح”، اليوم الإثنين، في المؤتمر البرلماني الدولي الذي ينظمه الاتحاد الدولي للبرلمانات بالتعاون مع مجلس الأمة التركي الكبير، تحت عنوان ” البرلمانات والاتفاقات الدولية حول الهجرة واللاجئين” في الجمهورية التركية.

وبحسب بيان مجلس الدولة الاستشاري، فإن المؤتمر يهدف إلى تجميع سلسلة من أفضل الممارسات البرلمانية ولتحديد مسارات واضحة يمكن اتخاذها في عمل البرلمانات.

وتطرق الاجتماع، إلى تقديم نماذج للحكومات والمنظمات الدولية لتمكين المهاجرين من العيش بأمان، وتخفيف الضغط على الدول المضيفة.

الوسوم

المشري الهجرة واللاجئين تركيا مؤتمر للبرلمانات مجلس الدولة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك