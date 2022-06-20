الكهرباء تعلن التوصل لاتفاق لاستكمال مشروع خط أوباري – الفجيج

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن التوصل لاتفاق على بدء العمل في تنفيذ مشروع خط كهرباء الفجيج، المغذي لمحطة أوباري ومعالجة كل المعوقات التي حالت دون انطلاقه .

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، الاثنين، مع عــــــدد مـــــن النــــواب عن المنطقة الجنوبية والغربية وأعيان من منطقة أوباري، تناول العراقيل التي تواجهها الشركة وكيفية حلحلتها ودعم كوادرها العاملة.

وكان مشروع ربط محطة أوباري بخط الفجيج قد تعطل بعد اعتراضات من مواطنين مطالبين بتعويضات مالية، بعد أن أنهت الشركة أعمال التركيبات وشد الأسلاك لنحو 182 برجاً، وتوقفت عن تنفيذ الأعمال المدنية لآخر 4 أبراج بالخط

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