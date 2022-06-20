الحويج يجري زيارة لشركة النسيم للصناعات الغذائية للاطلاع على سير عمل خطوط الإنتاج

قام وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تسيير الأعمال منتهية الولاية محمد الحويج بزيارة لشركة النسيم للصناعات الغذائية بمدينة مصراتة، رافقه فيها مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الرعيض وعضو مجلس الإدارة ومدير الإنتاج بالشركة.

الحويج اطلع بحسب المكتب الاعلامي للوزارة على سير عمل خطوط الإنتاج، وتعرف على التقنيات المستخدمة في تصنيع المنتجات الغذائية وفق الاشتراطات والمعايير الصحية العالمية.

وأشار الوزير إلى أن الزيارة تأتي في إطار الاطلاع على منتجات الشركة وقدراتها على المنافسة واستراتيجيتها بتوظيف العناصر الليبية.

وأشاد على الكوادر العاملة بالشركة حيث 99% من طاقمها الفني من الشباب الليبي، مؤكدًا تشجيع الوزارة للقطاع الخاص وأنها تعمل في اتجاه تنظيم السوق الليبي وتوفير الإمكانيات والتسهيلات، مما يجعل من ليبيا بيئة مناسبة للصناعة والتنمية الوطنية وخلق فرص للتنوع الاقتصادي والحفاظ على الأمن الغذائي للمواطن.