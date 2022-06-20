طبيب زائر يجري 40 عملية عيون لمرضى مهددين بالعمى

أجرى الطبيب الزائر أحمد مصطفى استشاري جراحة الماء الأزرق وضغط العين بمصر، 40 عملية جراحية، بمستشفى العيون- طرابلس لإنقاذ حالات مرضية مهدّدة بالعمى

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة أن الطبيب الزائر أجرى العمليات الجراحية خلال استضافته لمدة يومين بمساعدة أطباء وحدة علاج الماء الأزرق، مؤكدة أن من بين المرضى أطفال لا تتجاوز أعمارهم بضعة أشهر، يعانون من الماء الأزرق الوراثي.

يأتي ذلك تنفيذًا لبرنامج الطبيب الزائر الذي أطلقه وزير الصحة في أغسطس العام الماضي، بهدف توفير العلاج الملائم داخل الأراضي الليبية، وتبادل الخبرات بين الأطباء الليبيين والأطباء الزوّار.

وقالت مدير مستشفى العيون الدكتورة رانيا الخوجة إن برنامج الطبيب الزائر، سيسهم في الرفع من كفاءة العناصر الوطنية من خلال تبادل الخبرات بين الأطباء الزوار والعناصر الطبية.

وكان وزير الصحة أقرّ بتشكيل لجنة وطنية لتوطين الخدمات العلاجية للعيون، تتولّى إعداد الخطط والبرامج الخاصة بعلاج وجراحة العيون وتوطين العلاج بالداخل عبر الاستعانة بأطباء زوّار لإجراء العمليات الجراحية الكبرى داخل ليبيا.