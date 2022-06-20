تركيا | المشري يبحث مع رئيس مجلس الدولة الكويتي سبل التعاون بين البلدين

ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بجماعة الإخوان المسلمين رئيسَ مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم والسفير الكويتي غسان الزواوي والقنصل الكويتي لدى دولة تركيا، وذلك على هامش المؤتمر البرلماني الدولي الذي ينظمه الاتحاد الدولي للبرلمانات بالتعاون مع مجلس الأمة التركي المقام في الجمهورية التركية.

الجانبان بحثا خلال اللقاء بحسب المكتب الإعلامي لمجلس لدولة العلاقات الثنائية وأبرز الملفات الإقليمية والدولية، كما أكدا على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على مختلف الأصعدة، بما يسهم في الارتقاء بين الدولتين على كافة المستويات.

هذا وحضر اللقاء من طرف مجلس الدولة كل من أعضاء المجلس عمر أبو ليفة والسنوسي القمي وماجدة الفلاح والقائم بأعمال السفارة الليبية في تركيا عبد الله شعبان والقنصل العام.

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