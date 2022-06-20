في اليوم العالمي للاجئين.. مطالبات حقوقية بتحسين وضع المهاجرين في ليبيا

وجهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين عدة توصيات للسلطات الليبية.

وطالبت اللجنة وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، أن تراعي التزاماتها القانونية والإنسانية تجاه الأطفال غير المصحوبين بذويهم، وأن تبذل كل التدابير في قضية فصلهم عن البالغين، وأن تسهل عملية تواصل طالبي اللجوء منهم مع المنظمات المعنية.

وأوصت اللجنة وزارة الداخلية بتفعيل خط ساخن، لتلقي شكاوى المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا، في حالة حصول أي انتهاك وسوء معاملة من قبل أفراد عاملة في جهاز الهجرة أو غيرهم.

كما طالبت اللجنة جهاز مكافحة الهجرة غير القانونية، القيام بإجراء تدريبات خاصة للحرس والجنود المعنيين بحراسة النساء والأطفال في مراكز الاحتجاز، وأن يحصلوا على تدريبات قانونية وحقوقية تعطيهم القدرة والكفاءة على التعامل بطرق مهنية، تراعي خصوصية الأطفال والنساء في مثل هذه الظروف.

ودعت اللجنة المنظمات الليبية العاملة على ملف الأطفال والمرأة، لتخصيص جزء من أنشطتها للأطفال والنساء المحتجزين في مراكز الاحتجاز والسعي الجاد في إنهاء احتجاز الأطفال.

يُذكر أن اليوم العالمي للاجئين هو يوم عالمي حددته الأمم المتحدة، تكريماً للاجئين في جميع أنحاء العالم، بتاريخ 20 يونيو من كل عام، كمناسبة لحشد التعاطف والتفهم لمحنتهم والاعتراف بعزيمتهم من أجل إعادة بناء حياتهم

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