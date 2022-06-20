دغيم: البعثة الأممية أنامت الجميع في العسل ووضعتنا في الثلاجة سنة كاملة

قال عضو مجلس النواب وعضو ملتقى الحوار السياسي زياد دغيم، لقد حدث المؤكد في اجتماع القاهرة، والذي تتوقعه البعثة منذ البداية، وهو عدم اتفاق المجلسين كالعادة، مع إحباط البعثة لمبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الانتخابية، وقتل حماس المجلس الرئاسي في تحمل مسؤولياته، وفق قوله.

وتابع دغيم في تصريحات صحفية، أن البعثة أنامت الجميع في العسل بعد أن وضعت أعضاء ملتقى الحوار السياسي في الثلاجة منذ سنة كاملة، و الهدف واضح، وهو تمزيق ليبيا وتقسيمها والسيطرة على النفط وتدويله، ولكن لن نسمح لهم، وفق قوله.

وتابع قائلًا: “سيعود الملتقى السياسين بإرادة الليبيين، وسنستعيد ملكية الحوار من السفراء، وسنلتف حول المجلس الرئاسي ليتحمل مسؤولياته ويصل بنا إلى انتخابات تضمن وحدة ليبيا وسيادتنا على ثروتنا النفطية المستهدفة بمشروع “النفط مقابل الغذاء”، وفق تعبيره.