المنقوش: وقعنا اتفاقية تدعم فض النزاعات وبناء الاستقرار في ليبيا

وقعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش، مذكرة تفاهم، اليوم الإثنين، مع معهد الولايات المتحدة للسلام وهو مؤسسة ” USIP” أمريكية مستقلة مرخصة من قبل الكونغرس الأمريكي مقرها واشنطن.

ونصت مذكرة التفاهم، التي وقعتها المنقوش، مع مدير برامج شمال أفريقيا والمحور الإقليمي “إيلي أبو عون” في مقر الوزارة بالعاصمة طرابلس ، على تنفيذ برامج المعهد التي تدعم فض النزاعات وبناء السلام والاستقرار في ليبيا، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وتشتمل المذكرة، على المبادئ الحاكمة بين الوزارة والمعهد وتدعم الشفافية والاهتمام بتحقيق الأثر الأكثر إيجابية للشعب الليبي من خلال المبادرات المشتركة بين الطرفين.

يُشار إلى أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي هي المسؤولة عن تنفيذ السياسيات والخطط، والبرامج في مجال الشؤون الخارجية للدولة، بما يتوافق مع الأهداف الوطنية في إطار السياسة العامة للدولة الليبية.