بوجناح يبحث مع السفير الإيطالي سبل تفعيل اتفاقيات التعاون مع ايطاليا في الجانب الصحي

ليبيا – بحث نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال وزير الصحة رمضان أبو جناح مع سفير دولة إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو أمس الأحد، تعزيز التعاون المشترك، وتفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين في الجانب الصحي.

الطرفان بحثا عدد من الملفات المهمة، أبرزها تسديد الديون المستحقة على الدولة الليبية جزاء علاج المرضى والجرحى الليبيين، إلى جانب دعم المرافق الصحية بالمنطقة الجنوبية، والتنسيق الدائم مع مكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة فيما يتعلق بالتواصل مع المرافق الصحية والجهات والأجهزة التابعة لوزارة الصحة.

من جانبه أبدى السفير استعداد بلاده لعلاج عدد من الأطفال الليبيين ممن يعانون أمراضًا مستعصية في عدد من التخصصات، فضلًا عن تنظيم زيارات لعدد من الأطباء لتقديم خدمات علاجية داخل المستشفيات والمراكز التخصصية، وتدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة.

وعلى نحو متصل، أعرب وزير الصحة عن ترحيبه بهذا التعاون؛ مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين والتعاون المستمر والدائم في شتى المجالات بما فيه التعاون في المجال الصحي.

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