لفض النزاع وبناء السلام.. الخارجية توقع عقد شراكة مع معهد الولايات المتحدة للسلام

أعلنت وزارة الخارجية عن توقيع مذكرة تفاهم مع معهد الولايات المتحدة للسلام ،” USIP”لتنفيذ برامج المعهد التي تدعم فض النزاعات وبناء السلام والاستقرار في ليبيا.

وأوضحت الوزارة أن مذكرة التفاهم التي وقعتها وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، مع مدير برامج شمال أفريقيا والمحور الإقليمي بالمعهد إيلي أبو عون في مقر الوزارة بالعاصمة طرابلس، الإثنين، تشتمل على المبادئ الحاكمة بين الوزارة والمعهد، وتدعم الشفافية والاهتمام بتحقيق الأثر الأكثر إيجابية للشعب الليبي من خلال المبادرات المشتركة بين الطرفين.

وأضافت الوزارة أنها المسؤولة عن تنفيذ السياسات والخطط، والبرامج في مجال الشؤون الخارجية للدولة، بما يتوافق مع الأهداف الوطنية في إطار السياسة العامة للدولة الليبية.

ويُعد معهد الولايات المتحدة للسلام مؤسسة غير حزبية ومستقلة، يقع مقره في العاصمة واشنطن، أسسه الكونغرس عام 1984 بغرض منع وحل النزاع الدولي العنيف، وتعزيز الاستقرار والتنمية بعد انتهاء النزاع وتعزيز القدرة على بناء السلام

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية