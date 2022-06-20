المشري يعلن استعداده لقاء عقيلة صالح في غدامس | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

أبدى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اليوم الإثنين، استعداده التام للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وقال المشري، في رسالة موجهة إلى مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، إنه مستعد للقاء صالح تأكيدًا لاستمرار سياسة التوافق مع الحفاظ على الثوابت.

وأضاف رئيس المجلس :”نأمل أن يكون اللقاء في داخل ليبيا، ونقترح مدينة غدامس لكونها بعيدة عن الاستقطاب السياسي”.

وأوضح المشري أن اللقاء سيكون لمناقشة النقاط العالقة فـي المسار الدستوري والسعي إلـى حلهـا، وإحالتهـا إلـى المجلسين ليقولوا كلمة الفصل فيها.

وكانت وليامز أكدت اليوم الإثنين انتهاء الجولة الثالثة والأخيرة من مفاوضات اللجنة المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة فجر اليوم 20 يونيو.

وأوضحت مستشارة الأمين العام في بيان صحفي أن اللجنة أحرزت الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي.

وأكدت وليامز أن الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات.

ودعت رئاستي المجلسين للاجتماع خلال عشرة أيام في مكان يتم الاتفاق عليه لتجاوز النقاط العالقة.