بن رجب: يجب إنهاء المهزلة بحراك شعبي في كل المدن الليبية    

قال أحمد بن رجب، رئيس المكتب السياسي لحزب التغيير الذي يترأسه جمعة القماطي، بعد فشل اجتماعات المسار الدستوري، إن هذه أجسام منتهية الولاية ولا تهمها مصلحة ليبيا وشعبها، وفشلها كان متوقعًا.

أضاف في تصريحات صحفية أن أعضاء مجلسي النواب والدولة اتفقوا على ألا يتفقوا، ليحافظوا على مصالحهم الخاصة، و لا سبيل لإنهاء هذه المهزلة إلا بحراك شعبي واسع في كل المدن الليبية يطالب بإسقاط هذه الأجسام المتحجرة.

وتابع قائلًا أنه يجب أن نتجه نحو مرحلة تمهيدية لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، و على الشعب أن يطالب أيضًا بعدم تدخل الدول الغربية والإقليمية في ليبيا وأن يؤكد أن القرار هو بيد الشعب الليبي.