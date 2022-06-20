المشري: أنا مستعد للقاء عقيلة صالح في غدامس من أجل التوافق

العنوان – طرابلس

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اليوم الإثنين، استعداده للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مقترحًا مدينة غدامس مكانًا للقاء.

وأضاف المشري، في خطاب موجه إلى مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، أن اللقاء يأتي تأكيدًا لاستمرار سياسة التوافق مع الحفاظ على الثوابت.

وأوضح رئيس المجلس أن يكون اللقاء في داخل ليبيا، وتحديدًا في مدينة غدامس لكونها بعيدة عن الاستقطاب السياسي

وذكر المشري أن اللقاء سيكون لمناقشة النقاط العالقة فـي المسار الدستوري والسعي إلى حلها، وإحالتها إلى المجلسين ليقولوا كلمة الفصل فيها.

وكانت وليامز أكدت اليوم الإثنين أن حوارات المسار الدستوري بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة أحرزت تقدمًا عقب انتهاء الجولة الثالثة والأخيرة من مفاوضات اللجنة المشتركة.

وأشارت مستشارة الأمين العام إلى أنه تم التوافق على الكثير من المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي.