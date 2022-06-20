الخارجية المصرية: نتطلع لمواصلة اللجنة الدستورية الليبية لجهودها والانتهاء من الاتفاق على المواد الخلافية

ليبيا – صرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية اليوم الإثنين بأن مصر ترحب بمخرجات الجولة الثالثة لأعمال المسار الدستوري الليبي الذي استضافته القاهرة بالتنسيق مع الأمم المتحدة خلال الفترة من 12إلى 20يونيو الجاري.

حافظ ثمن بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية المصرية التقدم الكبير الذي شهدته الاجتماعات من حيث توافق الأشقاء الليبيين على غالبية المواد الدستورية، معربًا عن التطلع إلى مواصلة اللجنة الدستورية الليبية لجهودها والانتهاء من العدد المحدود من المواد المتبقية في أقرب وقت.

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