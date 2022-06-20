الكوني: ليبيا ستُسخر كل الإمكانات لعودة مقر تجمع الساحل والصحراء لطرابلس

جدد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، استعداد ليبيا لتسخير كافة الإمكانيات الممكنة، تمهيداً لعودة الأمانة العامة لتجمع دول الساحل والصحراء للعمل في مقرها الدائم بطرابلس.

جاء ذلك خلال لقاء الكوني، الإثنين، بوزير الشؤون الخارجية لجمهورية الكونغو برزافيل، جان كلود جاكوسو، والوفد المرافق له، الذي يزور ليبيا في مهمة عمل رسمية والذي ترأس بلاده لجنة رفيعة المستوى حول ليبيا المشكلة من الاتحاد الأفريقي.

وأكد الوزير الكونغولي من جهته، استعداد بلاده ودول الاتحاد الأفريقي لدعم الليبيين بالوصول إلى استقرار سياسي، يمهد الطريق لإجراء الانتخابات، معرباً عن ثقته بقدرة ليبيا على تجاوز أزمتها.

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