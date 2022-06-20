مفوضية الانتخابات تُنظم جلسة حول رصد العنف الإلكتروني ضد المرأة بالتعاون مع البرنامج الأممي (UNDP)

طرابلس 20 يونيو 2022م (وال)- نظمت وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الإثنين، جلسة حوارية عبر تقنية زوم للاستماع ورصد العنف الإلكتروني ضد المرأة في الانتخابات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP ).

وحضر الجلسة المرشحات الفائزات واللاتي لم يفزن بمقاعد في الانتخابات السابقة، وعدد من منظمات المجتمع المدني وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية للمفوضية.

وافتتحت الجلسة عضو مجلس المفوضية رباب حلب – بكلمة – أكدت فيها على أن المفوضية تبذل جُهدًا إضافيًا بالتعاون مع أصحاب المصلحة والداعمين لتذليل الصعاب التي تواجهها المرأة الليبية في الانتخابات، لضمان حصولها على حقوقها الانتخابية كناخبة ومرشحة وتوفر الحماية لها، من خلال العمل على إنشاء منصات قوية لرصد المخالفات الانتخابية والعنف الإلكتروني الموجه ضدها ووضع آليات للحد منه.

وشارك في هذه الجلسة عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب، مُعبرًا عن دعمه للمرأة الليبية وتقديم كافة السُبل التي تمكنها من الوصول إلى حقوقها السياسية، لافتًا إلى أهمية تقديم أي توصيات من شأنها الحد من مستويات العنف الانتخابي، والرفع من مستويات المشاركة.

وشهدت الجلسة التي أدارتها مسؤول وحدة دعم المرأة سوزان حمي، تقديم شهادات وتجارب أبرزت أشكال العنف الانتخابي الذي تعرضت له المرشحات في العمليات الانتخابية السابقة، والخطوات التي تم اتخادها لمعالجة هذه العقبات.

وتأتي الجلسة الحوارية؛ ضمن البرامج التوعوية التي تنفذها وحدة دعم المرأة بالمفوضية، والتي تهدف لتمهيد الطريق لمشاركتها في الانتخابات.

وتهدف هذه الجلسة لزيادة مستوى الوعي الانتخابي، وتسهيلا لمشاركة المرأة الليبية في العملية الانتخابية والحد من العنف الموجة لها.(وال)

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