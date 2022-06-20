الديباني: يجب فتح باب الترشح لكل الليبيين دون إقصاء وإعطاء الشعب حرية الاختيار

أكد الباحث القانوني الليبي عبد الله الديباني ضرورة فتح باب الترشح لكل الليبيين دون إقصاء وإعطاء الشعب حرية الاختيار وانتخاب من يمثله.

الديباني أشار في تصريح صحفي، إلى أن الشعب الليبي لديه الوعي السياسي الكامل والدراية التامة حول جميع الشخصيات التي ترغب بالترشح، رافضًا أي وصاية من مجلسي النواب والدولة على الشعب الليبي.

ولفت إلى أن المواد الخلافية بين مجلسي النواب والدولة تتعلق بشكل الدولة، نظام الحكم، اختصاصات مجلسي النواب والدولة، شروط الترشح، مقر مجلسي النواب والدولة، فضلًا عن رئيس الدولة واختصاصاته وشروط ترشحه وهي أمور تعيق التوصل إلى توافق.

وتطرق الباحث القانوني إلى فكرة الاختلافات بين مجلسي النواب والدولة والأفكار التي يحملوها في اجتماعات القاهرة.