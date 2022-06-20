الداخلية: حقوق الإنسان في ليبيا تتطلب استقراراً سياسياً

أكد مدير مكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية فؤاد الباشا، أن الصورة المثلى لحالة حقوق الإنسان في ليبيا لن تتحقق إلا من خلال بوابة الاستقرار السياسي، الذي يؤسس لدولة القانون القادرة على ضبط زمام الأمور.

وأشار الباشا خلال لقائه، الإثنين، نائبة رئيس البعثة بسفارة المملكة الهولندية فيفان هويخين إلى إطلاق دورة تدريبية لعناصر الشرطة النسائية للتعامل مع المهاجرات والفئات المستضعفة، وإعداد قواعد تضبط سلوك التعامل مع المهاجرين داخل وخارج مراكز الإيواء وفق الاشتراطات والمعايير الدولية بقرار من وزير الداخلية.

وأوضح الباشا أن المكتب الذي يترأسه قام بعديد الزيارات الميدانية لمراكز الشرطة، للتأكد من الاشتراطات الصحية والحقوقية للموقوفين عموماً، وكذلك دعم الحقائب التدريبية لمنتسبي الشرطة بمضامين حقوق الإنسان بما يحفظ التوازن بين حق الدولة في فرض الأمن وحقوق الأفراد في حماية حرياتهم وحرماتهم الشخصية

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