الفريق محمد الحداد يؤكد الاستمرار بكل حزم في البناء والتجهيز والتنظيم والتدريب لكل منتسبي الجيش

طرابلس 20 يونيو 2022م (وال)- شدد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد، على الاستمرار وبكل عزم وحزم في البناء والتجهيز والتنظيم والتدريب لكل منتسبي الجيش، للوصول إلى الهدف المنشود، والعمل بكل جد على بناء القدرات القتالية والفنية لمنتسبي الجيش الليبي.

جاء ذلك خلال حضوره صباح اليوم الإثنين، الجمع الصباحي لبعض وحدات الجيش الليبي بكامل قواتها النظامية، من ضباط وضباط صف وجنود، الذي تم بمعسكر إدارة المدرعات والمشاة.

وبين رئيس الأركان العامة في كلمة له خلال حضوره الجمع الصباحي المهام الرئيسة للمؤسسة العسكرية، خاصة في الوقت الحاضر المليء بالمخاطر والتهديدات، مؤكدًا على أنه في هذه المرحلة تحديدًا، يجب تحمل المسؤوليات كاملة، وعدم السماح لذوي النفوس الضعيفة وللمعرقلين بالمساس بهيبة هذه المؤسسة العريقة. (وال)

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