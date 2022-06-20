برعاية أسبانية.. برنامج توعوي بصحة الأسنان في سرت

انطلق برنامج توعوي في مجال طب الفم والأسنان يستهدف عشرة آلاف طالب و طالبة بالمؤسسات التعليمية ببلدية سرت وضواحيها، برعاية شركة (VITIS) الإسبانية.

وأكد مصدر طبي بكلية طب وجراحة الفم والأسنان بسرت في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن بداية الحملة التوعية كانت في مدرسة المجد للتعليم الأساسي بسرت بعدد 250 طالب.

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كما شملت الزيارات الميدانية مركز البداية الناشئة لذوي الاحتياجات الخاصة، واشتملت على إلقاء محاضرة توعوية وعرض فيديو للإهتمام بصحة الفم والأسنان، وإجراء كشف طبي للطلبة وتوزيع مطويات و فرش أسنان ومعاجين أسنان ومضمضة فم للمحافظة الطبية عليه.

من البرنامج التوعوي بصحة الأسنان في المؤسسات التعليمية ببلدية سرت. (بوابة الوسط)