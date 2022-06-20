الكوني يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي ملف الهجرة غير الشرعية

ليبيا – استقبل عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني اليوم الإثنين سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، الذي أكد استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لليبيا حتى تصل إلى مرحلة الاستقرار الدائم بنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وإجراء الانتخابات التي يتطلع لها الشعب الليبي.

الكوني أكد بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن الانتخابات والمصالحة الوطنية هما الملفان الأهم في عمل للرئاسي في الوقت الحالي.

وأشاد بدور الاتحاد الأوروبي الذي يهدف لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

كما تناول اللقاء ملف الهجرة غير الشرعية والجهود التي تبذل من الاتحاد الأوروبي وليبيا للحد منها.

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