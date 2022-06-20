البيوضي: أشباه المثقفين هم قادة الرأي العام في ليبيا اليوم

قال المرشح الرئاسي سليمان البيوضي، إنه لا توجد أزمة في ليبيا يمكنها أن تمنع الحل، وأن ما يحصل هو صراع على الموارد بين الفاعلين الذين يغتصبون السلطة، وكل منهم يستخدم أدواته الدعائية لضرب خصومه.

وأضاف البيوضي أن تعثر الانتخابات أظهر أزمة عميقة داخل البناء السياسي والثقافي في ليبيا. مشيراً إلى وجود هوة كبيرة بين النخبة والشارع، وبدل أن تتحد الجهود نحو مطلب واحد وهو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ذهب كلٌ منها لطرف يعمل لصالحه ليحقق هدفه دون اعتبار لتبعات هذه المخاطرة.

ونوه البيوضي إلى غياب المثقف العضوي عن الساحة الليبية، وانتشار ظاهرة أشباه المثقفين الذين باتوا هم قادة الرأي العام، مضيفاً أن الليبيين يفهمون تعقيدات اللعبة لكنهم يفضلون الصمت وينتظرون اللحظة التاريخية لتغيير مسار الأحداث، وهي لحظة قادمة لا محالة بالانتخابات أو بدونها، حسب تعبيره.

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