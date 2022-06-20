رئيس الحكومة الليبية يطرح خارطة طريق للحل وإجراء الانتخابات

بنغازي 20 يونيو 2022 (وال) _ تعهد رئيس الوزراء الليبي (فتحي باشاغا) اليوم، بإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، حيث وضع خارطة الطريق الخاصة به للتعافي من أجل ضمان مستقبل أفضل لليبيا، حيث وقع تعهدًا من ثماني نقاط.

هذا ونص التعهد على أن يلتزم رئيس الوزراء بمجموعة من الإجراءات التي ستوجه البلاد إلى الانتخابات وما يليها، بعد عقد من الاضطرابات والفرص الضائعة.

بدوره، تعهد رئيس الوزراء بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن، حتى يكون للشعب الليبي الحق في تقرير المصير ويكون هو صاحب القرار النهائي في مصيره ومستقبله.

كما تعهد باستحداث منصب “المنسق السامي لشؤون الانتخابات والناخبين” للعمل على المتطلبات الفنية والجداول الزمنية والخطوات اللازمة للانتخابات بشكل كامل.

الجدير بالذكر أن خارطة الطريق تركز للتعافي على الأولويات الرئيسية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة، وضمان الأمن والازدهار الاقتصادي، ولتحقيق ذلك، يجب أن تحدث تغييرات في المجالات الآتية :

1. استقرار الخدمات الأساسية

2. الشفافية والمساءلة

3. المساءلة المالية والاستقرار

4. السلامة والأمن

5. ضمان حق المشاركة في التصويت في الانتخابات للجميع

6. استقرار إنتاج النفط

7. محاربة الفساد

8. دعم المجتمع الدولي. (وال _ بنغازي) ه ع

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