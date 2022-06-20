السفير عيسى: طائرة الأنتونوف الليبية تعرضت للإصابة ولم نتمكن من تفقدها

أكد السفير الليبي في أوكرانيا، أن الطائرة الليبية العملاقة أنتونوف 100- 124 الواقعة تحت الصيانة في كييف أصيبت بشظايا بسيطة في الهيكل، ولم تؤثر في عملية الصيانة بشكل عام نتيجة للعمليات العسكرية في الشهر الماضي.

وأوضح عيسى في منشور، أنه جرى التباحث مع إدارة المصنع عن وضع الطائرة المذكورة، في اجتماع جرى الجمعة في العاصمة الأوكرانية كييف، حيث أفادت الشركة بجر الطائرة بعد تغليفها بمواد حافظة إلى داخل حظيرة بالمصنع حفاظاً على سلامتها، مشيراً إلى أنهم لم يتمكنوا من زيارة الطائرة رغم وجودهم داخل المصنع نتيجة للرقابة العسكرية والظروف الأمنية الحتمية، وفق قوله.

وأضاف عيسى أن السفارة تتابع عن قرب مع الجهات الليبية المعنية كافة إجراءات استكمال عمليات الصيانة، التي استمرت لسنوات منذ تعرضها لأضرار نتيجة توقفها عن العمل عام 2011.

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