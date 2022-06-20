المنقوش توقع مذكرة تفاهم مع معهد الولايات المتحدة للسلام | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

وقعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، الإثنين، مذكرة تفاهم مع معهد الولايات المتحدة للسلام.

ونصت مذكرة التفاهم التي وقعتها المنقوش مع مدير برامج شمال أفريقيا والمحور الإقليمي إيلي أبو عو في مقر الوزارة بالعاصمة طرابلس ، على تنفيذ برامج المعهد.

وتتضمن برامج المعهد دعم فض النزاعات وبناء السلام والاستقرار في ليبيا، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية.

وتشتمل المذكرة على المبادئ الحاكمة بين الوزارة والمعهد وتدعم الشفافية والاهتمام بتحقيق الأثر الأكثر إيجابية للشعب الليبي من خلال المبادرات المشتركة بين الطرفين.

يُشار إلى أن معهد الولايات المتحدة للسلام هو مؤسسة ” USIP” أمريكية مستقلة مرخصة من قبل الكونغرس الأمريكي مقرها واشنطن.