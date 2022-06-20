الكوني لـ«وزير خارجية الكونغو»: الاتحاد الأفريقي يلعب دورًا فاعلاً في الاستقرار السياسي في ليبيا

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الإثنين، وزير الشؤون الخارجية والفرانكفونية والكونغوليين بالخارج لجمهورية الكونغو برزافيل، جان كلود جاكوسو، والوفد المرافق له، الذي يزور ليبيا في مهمة عمل رسمية.

وأشاد الكوني، بدور الكونغو برازافيل، والاتحاد الأفريقي، الناجح في تحقيق الاستقرار في عدد من الدول الأفريقية، وأنه سيكون فاعلاً في دعم الاستقرار السياسي الليبي، والوصول بالعملية السياسية إلى بر الأمان.

كما أكد الكوني، استعداد ليبيا تسخير كافة الإمكانيات الممكنة تمهيدا لعودة الأمانة العامة لتجمع دول الساحل والصحراء للعمل في مقرها الدائم بطرابلس.

من جهته، نقل وزير خارجية الكونغو، تحيات رئيس الجمهورية، ديني ساسو نغيسو، رئيس اللجنة رفيعة المستوى حول ليبيا للمجلس الرئاسي.

وأبدى استعداد بلاده ودول الاتحاد الأفريقي لدعم الليبيين بالوصول إلى استقرار سياسي يمهد الطريق لاجراء الانتخابات .

وأكد الوزير الكونغولي، أن ليبيا كان لها دورها الفاعل في الاتحاد الافريقي وأنها ستتجاوز أزمتها، وتعود لها مكانتها في القارة الأفريقية والعالم.