المسامحة بين الشريكين ممكنة إلا في حالة الخيانة والكذب

أخبار ليبيا 24 – مجتمع

يتفق علماء النفس على أن بعض المشاكل الزوجية تسبب نفس مقدار الألم والدمار الذى تحدثه الخيانة الزوجية، مما يقوض أساس الزواج نفسه، وينصحون بعدم إنهاء العلاقة حال سقوط أحد الشريكين في فخ الخيانة.

لكن يرى عدد من الأزواج الذين عانوا من جحيم الخيانة أن استمرار العلاقة الزوجية بعد الخديعة نفاق تفرضه الظروف، فهل تكون الأسباب المادية والخوف من الفضيحة دافعين للاستمرار في علاقة هشة؟

وبحسب الدراسات فإن درجة الخيانة الزوجية تختلف باختلاف الفعل، إذ ربما يقوم أحد الزوجين بتصرف دون علم الآخر. وفي الخفاء فيعتبره الشريك خيانة له. ولكن ذلك لا يدخل التحريم لكونه لم يرتكب ما يعاقب عليه شرعا أو قانونا. وهناك الخيانة التي تصل إلى ارتكاب أحدهما فعلًا محرمًا كالزنا أو ما يجري في مجراها.

الاستطلاع

وكالة أخبار ليبيا 24 أجرت استطلاع للرأي حول ” الشيء اللي لو داره شريك/ شريكة حياتك مستحيل اتسامحه عليه؟

تنوعت الإجابة حول الاستطلاع منهم من ذهب للخيانة ومنهم من قال الكذب وغيرها من الإجابات الكثيرة .

آراء المشاركين

وتقول “شيہٰہۧطانہ ﹾ٭ﹾ٭ﹾ٭ﹾۦۦۦۦۦ۬ﹻﹻۦ۬ﹻﮩٰٰٰۙۙۙۙ” لن اسامح شريك حياتي لو تكلم مع فتاة غيري أو كدب عليا .

وأكد “ايوب صويعي” أن الغدر أصعب شئ لا يمكن تقبله من شريكة حياتي .

ويوضح “Hekmat Eldbea” يذهب إلى أنه لا يستطيع تقبل الكذب من شريكة الحياة، وأنت تعلم ذلك وتستمر في ممارسة هذا السلوك .

تقبل الأخطاء

الطاقة التي تشكل الجانب الإيجابي في الشريك تكون في الكثير من الأحيان السبب وراء الجانب الذي يزعجك فيه؛ وبالتالي، لا يمكنك أن تأمل ظهور زوجك بالصفات التي تعجبك فقط، في حين تعمد إلى إقصاء الجوانب التي لا تروق لك. وبمجرد إدراك أن تلك العيوب تعد مجرد تجسيد مختلف لنفس الطاقة التي تحبها، يصبح تقبل هذه الأخطاء أسهل.

لكن هذا لا يعني أنه يجب عليك قبول عيوب الشخص بشكل كلي، نظرا لأن هذه العيوب قد لا ترتبط أحيانا بأي جانب إيجابي، كما يمكن أن يفوق التأثير السلبي لسمة معينة في العلاقة التأثيرات الإيجابية الناتجة عنها.

أيضا من غير المنطقي أن يتوقع الفرد من زوجه أن يغير صفاته الشخصية الأساسية بصورة جذرية، حيث يكاد يكون ذلك أمرا مستحيلا. ويمكنك أن تتوقع منه أن يحاول التحكم أكثر في تلك الجوانب السلبية وعدم إظهارها بشكل دائم.

تقبل العيوب

وبمجرد إدراكك أن صفات الشخص التي لا تعجبك ترتبط بميزاته التي تفضلها، وأنك لن تتمكن من سلبه الطاقة التي تعزز هذه الميزات من أجل إيجاد حل للسلبيات التي يتسم بها في الشريك، سيسهل عليك تقبل عيوبه وحتى الاحتفاء بها.

كيف يمكن تحقيق المسامحة؟

المسامحة هي التزام بإجراء تغيير شخصي. للانتقال من المعاناة إلى المسامحة، يمكنك:

التعرف على قيمة المسامحة وكيف يمكنها تحسين حياتك

تحديد ما يحتاج إلى المعالجة ومن يحتاج إلى مسامحته ولماذا

فكر في الانضمام إلى إحدى مجموعات الدعم أو رؤية أحد الاستشاريين

الاعتراف بمشاعرك حول الضرر اللاحق بك وكيف تؤثر على سلوكك، والعمل على تحريرها

اختيار مسامحة الشخص الذي أساء إليك

ابتعد عن العيش في دور الضحية وتخلص من سيطرة وسلطة هذا الشخص المسيء والموقف على حياتك

فإذا تخلصت من الضغائن، فلن تعد ترى حياتك بمنظور مقدار الأذى الذي تعرضت له. حتى إنه قد تشعر بحالة من التعاطف والتفاهم.