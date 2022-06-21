أعضاء بمجلس الدولة: ندعو الدبيبة لتسليم مقار الوزارات إلى حكومة باشاغا

أكد أعضاء مجلس الدولة الداعمين للتوافق الوطني في بيان اليوم الاثنين على انتهاء المدة الزمنية لخارطة الطريق وانتهاء ولاية حكومة عبد الحميد الدبيبة، داعين إياه لتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية والإسراع في تسليم مقار حكومته إلى الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا بشكل سلس.

ورحب أعضاء مجلس الدولة الداعمين للتوافق الوطني بإحراز المزيد من النقاط التوافقية بين لجنتي المجلسين، وحثوا على استكمال ما تبقى.

وأهاب الأعضاء بالبعثة الأممية باحترام التوافقات التي تمت بين المجلسين، والإقرار بولاية الحكومة الليبية على كامل تراب الوطن كونها الحكومة الحكومة الشرعية.