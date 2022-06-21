حويلي: لجنتا النواب والدولة اتفقتا على شروط ترشح الرئيس في مشاورات القاهرة

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي إن لجنتي النواب والدولة اتفقتا على شروط ترشح الرئيس في مشاورات القاهرة.

حويلي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أنه تم الاتفاق على أن يقدم مزدوج الجنسية ما يفيد بأنه تنازل عن جنسيته عند تقديم أوراق الترشح.

وأضاف: “يقدم العسكريون وأصحاب المناصب المدنية استقالة نهائية عند الترشح لمنصب الرئيس”.

حويلي لفت إلى أن الرئيس المنتخب سيحظى بصلاحيات إعادة المترشحين للرئاسة الذين قدموا استقالتهم إلى مناصبهم.

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