المشري لـ”ستيفاني”: على استعداد للقاء المستشار صالح في غدامس

وجه رئيس مجلس الدولة خالد المشري رسالة إلى المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، مبديا استعداده للقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لمناقشة النقاط العالقة في المسار الدستوري، واقترح للقاء مدينة غدامس.

وقال المشري في رسالته: “بالإشارة إلى ما جاء في مؤتمركم الصحفي المنعقد اليوم الاثنين بمدينة القاهرة والذي أشرتم فيه إلى التقدم الذي أحرز في حوارات المسار الدستوري بين مجلس النواب والدولة، وفي الوقت الذي نتقدم فيه بالشكر الجزيل لجمهورية مصر العربية على استضافتها لجولات الحوار، كما نتقدم لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عامة، ولشخصكم بشكل خاص بوافر الامتنان على المجهود الذي بذلتموه لإنجاح المسار الدستوري”.

وتابع: “نؤكد على الاستمرار في سياسة التوافق مع الحفاظ على الثوابت فإننا على استعداد تام للقاء المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب لمناقشة النقاط العالقة في المسار الدستوري والسعي إلى حلها وإحالتها إلى المجلسين ليقولوا كلمة الفصل فيها، ونأمل أن يكون اللقاء داخل ليبيا ونقترح مدينة غدامس لكونها بعيدة عن الاستقطاب السياسي”.