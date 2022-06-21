حمزة عن تحركات المليشيات في «طرابلس»: لابد من محاسبة كل من يستخدم لغة العنف

قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة، إن تدفق الأرتال المسلحة بمختلف أنواع الأسلحة على مدينة طرابلس وضواحيها، لا يمكن الصمت حياله”.

وتساءل حمزة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” هل يُعقل تهديد أمن وسلامة وحياة المدنيين للخطر والاستهتار بحياتهم بهذه الشكل في مدينة يقضنها أكثر من 2 مليون نسمة”.

وشدد على ضرورة عدم الصمت اتجاه من يُهدد حياة المدنيين وتحويل المدن إلى ساحات حرب، ‏مؤكدا أن اللجوء إلى استخدام لغة العنف وترويع المدنيين وممارسة الإرهاب المسلح بهذا الشكل، عمل مرفوض شكلًا ومضمونًا ويجب على كل من يُشارك في مثل هذه الأعمال الإجرامية أن يُحاسب.

واختتم منشوره قائلا:” الليبيون يستحقون ‎السلام والاستقرار وإن كان نسبياً أو هش”.