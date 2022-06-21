الدبيبة: دربنا كوادر إعلامية ليبية في تركيا

قال رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة خلال احتفالية جائزة الدولة التقديرية للصحافة، سألتقي بكم في النسخة الثالثة من هذا المؤتمر.

وأضاف الدبيبة: “دربنا 110 من كوادر قناة ليبيا الوطنية داخل تركيا على يد خبراء دوليين، والبرنامج التطويري للقناة الوطنية الليبية شمل الصيانة والتجهيز وبناء القدرات”.

وتابع: “حرصنا على تقديم نموذج يفرق بين دور الاتصال الحكومي مع الشعب تعزيزا لمبدأ المشاركة، وبين مفهوم الإعلام كوظيفة، فالإعلام له معايير تستلزم أن يكون مستقلا وموضوعيا”.

واستكمل الدبيبة: “الحكومة أسست هيئة رصد المحتوى الإعلامي وصندوق دعم الإعلاميين لتقويم الأداء، وأخذنا بعض القرارات لتمويل هذا الجسم من خلال التراخيص وإجراءات أخرى سنعلن عنها”.

وشارك الدبيبة ، مساء الاثنين، في إحياء فعاليات طرابلس عاصمة الإعلام العربي 2022، وحفل توزيع جائزة الدولة التقديرية للصحافة ، بحضور عدد من الوزراء والسفراء المعتمدين لدى ليبيا ، وعدد من الإعلاميين والصحفيين المحليين والدوليين.

وقام الدبيبة رفقة الوزراء بتسليم جائزة الدولة التقديرية للصحافة في نسختها الثانية للفائز بها الإعلامي الليبي بشير زعبية.