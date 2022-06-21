فيصل الشريف: لا شرعية لأحد في ليبيا فالجميع باقٍ حتى الانتخابات

اعتبر فيصل الشريف، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، أن يوم 21 يونيو الجاري، الذي يعد انتهاءً رسميًا لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، بلا قيمة، مصرًا على استمرار عبدالحميد الدبيبة في منصبه حتى إجراء الانتخابات، على حد زعمه.

وقال الشريف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” يوم 21. 2. لا يختلف عن يوم 22. 2، الفرق الوحيد أن أحدهما سيكون الثلاثاء والآخر سيوافق الأربعاء”، على حد تعبيره.

وتابع:” سياسيًّا إما لا شرعية لأحدٍ، أو فالجميع باقٍ حتى يقتنعوا بالاحتكام للشعب بانتخابات حقيقية”، على حد قوله.

واستطرد:” لا مجال لمراحل انتقالية وتمديد لكل هذه الأجسام الهلامية التي لا هدف لها إلا البقاء في السلطة”، بحسب ادعائه.