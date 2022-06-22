المنقوش: مستمرون في عملنا ولن نتراجع عن دورنا في تعزيز استقرار ليبيا

ليبيا – استقبلت وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش اليوم الثلاثاء سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل.

ساباديل أكد بحسب تغريدة نشرتها وزارة الخارجية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لليبيا، حتى تصل إلى مرحلة الاستقرار الدائم وإجراء الانتخابات التي يتطلع لها الشعب الليبي.

من جهتها، ثمنت المنقوش موقف الاتحاد الأوروبي الداعم والمساند للشعب الليبي، مؤكدةً بأن وزارة الخارجية والحكومة مستمرة في أداء عملها ولن تتراجع عن دورها في تعزيز الاستقرار في ليبيا وتحقيق الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن.

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