بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 22 يونيو 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 22 يونيو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء ارتفاع في درجات الحرارة على المناطق الغربية بينما تبقى معتدلة هذا اليوم على مناطق الخليج والساحل الشرقي.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على المناطق الساحلية بينما تكون جنوبية شرقية على الدواخل.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(32-35)مْ على المناطق الساحلية, ومابين ( 37 – 40 ) مْ على مناطق الدواخل، وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – مراده:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية إلي شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (27-33)مْ، وتسجل ارتفاع بدايةً من يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلي جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(39-45)مْ.

الواحات- السرير- تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-40) مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:18)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:59).