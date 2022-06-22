ابوعميد: أمريكا تريد قاعدة لمصالحها في ليبيا وستيفاني فشلت في ذلك

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

21 June, 2022

توقع المرشح للانتخابات الرئاسية المبروك ابوعميد ألا تكون هناك انتخابات ولا اتفاق في الأفق القريب في ليبيا بسبب جملة من العراقيل التي لا تخفى على أحد.

ووصف ابو عميد في تصريح خاص لبوابة افريقيا الاخبارية الليبيين “بأنهم تائهون وأن أمريكا تريد قاعدة بالمقاس تلبي المصالح الامريكية والغربية وستيفاني فشلت في الوصول إلى ذلك حتى الآن”.

وواصل ابوعميد قائلا ” في ظل التطورات والمتغيرات الدولية الجديدة بعد الحرب الروسية الغربية في أوكرانيا ويتضح ذلك من تصريحات المسؤولين الاميركيين الذين يريدون حل وبأي شكل وانتاج قوانين انتخابية تخدم مصالحهم في ليبيا وتعرقل اي اتجاه او تيار لا يخدم مصالحها، وهي تحرص على عدم وصول اي شخصية ليبية وطنية او لها ارتباط مع روسيا، والإخوان يتفقون مع الأمريكان باستبعاد اي مترشح من انصار النظام السابق بسن قوانين تمنع ترشحهم، وفي أضيق الأمور السماح لشخصيات ليست لها حظوظ في الوصول لرئاسة ليبيا “.

وقال ابوعميد “هذا المشروع يحقق للاخوان المسلمين ومن يدور في فلكهم ما يريدون الوصول إليه باقصاء شخصيات وطنية قوية مثل سيف الإسلام وخليفة حفتر وغيرهم ممن يشكلون تهديدا لهم، وبذلك تفتح لهم الطريق من جديد لحكم ليبيا وبشرعية دولية وحتى محلية كأمر واقع وبذلك تسيطر فعليا أمريكا وبريطانيا على الملف الليبي مستغلين في ذلك انشغال روسيا في حرب تحدد مصير العالم”.

واردف ابوعميد قائلا “لكن الأمر قد يخرج عن السيطرة في ظل رفض أبناء القوات المسلحة والتيارات الوطنية الأمر الذي قد يشعل الحرب في المنطقة الغربية وتختلط الأوراق من جديد”.