طقس معتدل على مناطق الخليج والساحل الشرقي وارتفاع الحرارة على المناطق الغربية

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، ارتفاع في درجات الحرارة على المناطق الغربية بينما تبقى معتدلة على مناطق الخليج والساحل الشرقي.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز تكون السماء في رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة صافية بوجه عام.

والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على المناطق الساحلية بينما تكون جنوبية شرقية على الدواخل.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين(32-35)مْ على المناطق الساحلية, وما بين ( 37 – 40 ) مْ على مناطق الدواخل، وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد.

أما في الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – مراده تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

والرياح شمالية غربية إلي شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (27-33)مْ، وتسجل ارتفاع بدايةً من يوم الغد.

وفي الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

والرياح شمالية شرقية إلي جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(39-45)مْ.

بينما في الواحات- السرير- تازربو – الكفرة تكون السماء صافية بوجه عام.

والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، أما درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين(37-40) مْ.