النعّاس: التصالح مع “عقيله صالح” هو تصالح مع “الشيطان”

اعتبر محمد النعاس محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن العسكري، أن التصالح مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أشبه بالتصالح مع ” الشيطان”، على حد وصفه.

وتساءل قال “النعاس” في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “عندما يقابل عضو المجلس الرئاسى عقيلة صالح ويدعوه إلى القدوم إلى طرابلس لإلقاء كلمة فى نطاق ما سماه المصالحة الوطنية، ماذا يعنى ذلك؟”.

وأكمل؛ “ألا يعنى ذلك منح المجرم عقيله صالح صك غفران لمسؤوليته المباشرة عن تعطيل الحياة السياسية فى ليبيا منذ أكثر من سبع سنوات ، ومقتل أكثر من 30 ألف مواطن ليبي وتهجير أكثر من 200 ألف مواطن من مساكنهم في بنغازي على يد رفيقه السّفاح خليفة حفتر؟”. على حد زعمه.

وختم النعاس منشوره، موضحًا؛ “من الذي منح المجلس الرئاسى إذن بالاستهتار بأرواح الضحايا ومعاناة اليتامى والثكالى والنازحين؟”؛ مضيفًا “أليس هذا التصالح هو التصالح مع الشيطان؟”. على حد قوله.