امطير: قصة سرقة سفير ليبيا ببوتسوانا للماعز “ملفقة”

علقت آمنة امطير، عضو مجلس الدولة الاستشاري، على قضية اتهام محمد مصباح سفير ليبيا في بوتسوانا، بسرقة ماعز بسيارة السفارة الدبلوماسية.

وقالت “امطير” في منشور عبر حسابها على فيسبوك: إن “القصة ملفقة للأسف، وطبعا الإعلام الذي يلفق معروف من هو”، مردفة “للأسف فيه واحد كبيرهم هو من علمهم التلفيق”. على حد قولها

وكانت صحيفة “صنداي ستاندرد ” التي تصدر في دولة بوتسوانا، قد كشفت عن تفاصيل قضية سرقة سفير ليبيا لـ«ماعز » بسيارة السفارة،

وأوضحت الصحيفة الأفريقية، في تقريرها الذي حمل عنوان “فضيحة لصوص سفارة ليبيا” أنه ” تم استدعاء السفير الليبي محمد مصباح بخارجية بوتسوانا للاستماع له في قضية مرفوعة ضده بسرقة ماعز نقلها بسيارة السفارة”.

وجاء دفاع محامي السفير الليبي، أنه “اشترى تلك الماعز من شخص آخر ولم يكن على دراية بأنها مسروقة، كما لم يكن يعلم قوانين بوتسوانا”.

وجاء في سياق التقرير، أن “صاحب الماعز «المسروق» طالب سفارة ليبيا بتعويض وقدره 30 ألف دولار نظير ماشيته التي عُثر على بطاقات الأذن الخاصة بها بالسفارة”.