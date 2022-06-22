صنع الله يتابع ملف تنفيذ برامج التنمية المستدامة ببلدية زوارة

التقى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، أمس الثلاثاء، الموافق 21 يونيو 2022 بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس بعميد بلدية زوارة حافظ بن ساسي.

وأشاد صنع الله، خلال اللقاء بدور أهالي مدينة زوارة في المحافظة على المنشآت النفطية بعيدا عن الإغلاقات والاحتجاجات التي تحدث من حين لاخر وإمتنانه لهذا الأمر الذي ينم عن حس وطني عالي من قبل أهالي هذه المنطقة.

وقدم عميد بلدية زوارة، عدة مقترحات يمكن للمؤسسة أن تساهم فيها وتدعمها، ومنها مصنع لتدوير المخلفات إذ تعاني مدينة زوارة من هذه المشكلة، وكذلك دعم قطاع الخدمات، وتنفيذ مشروع دوارة غاز الطهي بشكل عاجل، اذ تعاني مدينة زوارة والمناطق المجاورة من نقص حاد من هذا المنتج ، طالبا تكثيف نشاط التنمية المستدامة في المنطقة.

وأوضح صنع الله، أن برامج التنمية المستدامة التي تنفذها المؤسسة الوطنية للنفط من حين لآخر هي ضمن سياسة الجار الطيب وإحداث التنمية المكانية ومدينة زوارة يشملها هذا التوجه ونعتبرها منطقة نفطية بامتياز ولدينا العديد من البرامج الجاري تنفيذها ومنها مشروع مد خط تزويد الغاز من مجمع مليتة الى محطة التحلية لفك مختنق نقص مياه الشرب في زوارة والمدن المجاورة ، والمشروع الجديد وهو انشاء المركز الثقافي زوارة والذي تسعى المؤسسة من خلال ادارة التنمية المستدامة لتنفيذه في أقرب وقت ممكن.