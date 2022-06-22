بوعزة: أسعار الدقيق زادت 15 دينار.. والدقيق لا يحتوي على مادة برومات البوتاسيوم القاتلة

ليبيا – أكد رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز علي بوعزة أن مركز الرقابة على الأدوية والأغذية أثبت عدم وجود مادة برومات البوتاسيوم القاتلة في الدقيق بعد إجراء عمليات مسح شاملة من كل مدن وأحياء ليبيا،مشيدًا بدور مركز الرقابة.

بوعزة وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” الإثنين قال إن أسعار الدقيق زادت 15 دينارا في السوق منذ 3 أيام، وسعر قنطار الدقيق من المطاحن بلغ 295 دينارا.

كما لفت إلى أن وزير الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال من خلال تصريح له، أكد أن سعر رغيف الخبز ربع دينار.

بوعزة لفت إلى أن أصحاب المخابز الذين ينتجون خبزا فقط، يضطرون للتركيز على “النواشف” وغيرها لعدم قدرتهم على الوصول إلى تغطية تكاليف إنتاجهم

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