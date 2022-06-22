امغيب: المواقف المشرفة لمصر والسعودية تجاه ليبيا غير مستغربة

قدم سعيد امغيب، عضو مجلس النواب، الشكر لمصر والسعودية على دعمهما لدور المؤسسات الليبية.

وقال امغيب، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “نرحب بالبيان المصري السعودي المشترك الداعم لدور المؤسسات الليبية، ومن بينها القرارات الصادرة عن مجلس النواب وتأكيدهم على أنه الجهة التشريعية المعبرة عن تطلعات الشعب الليبي”.

وأضاف “في الحقيقة مثل هذه المواقف المشرفة التي نشكرهم عليها غير مستغربة من دولتين عربيتين شقيقتين كبيرتين نحمل لهم نحن أبناء الشعب الليبي كل الحب والتقدير والاحترام، فشكراً لمصر كنانة العرب ودرعهم وحصنهم الحصين وشكراً للسعودية بلاد الحرمين الشريفين مهبط الوحي وقبلة المسلمين”.