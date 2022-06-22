الشؤون الخارجية يالبرلمان: زيارة جاكوسو لحكومة الوحدة موقف غير مسؤول

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الإخبارية |

22 June, 2022

عبرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب عن استنكارها لزيارة وزير الشؤون الخارجية والفرنكوفونية و الكونغوليين بالخارج بالكونغو برازافيل، جان كلود جاكوسو، لمدينة طرابلس ولقائه مع حكومة الوحدة الوطنية، خلال ترأسه لوفد من الاتحاد الإفريقي

وفي بيان تلقت بوابة افريقيا الإخبارية نسخة منه ،اعتبرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب أن الزيارة كانت لحكومة منتهية الولاية ، قام بها وزير الشؤون الخارجية للكونغو، وانها تعد انحيازا سافرا لطرف معين ، وتجاهل لإرادة مجلس النواب الممثل الشرعي للشعب الليبي ، الذي اختار حكومة جديدة وفقا للآليات الديمقراطية المتعارف عليها

وأعربت اللجنة في بيانها عن بالغ استيائها من موقف الاتحاد الإفريقي ، واعتبرته انتهاكا سافرا لمواثيق الاتحاد، وأبرزها احترام سيادة الدول الأعضاء ، والأعراف الديمقراطية .

ووصف البيان الزيارة بانها موقف غير مسؤول يؤثر في صورة الاتحاد الإفريقي كداعم نزيه للسلام والاستقرار في ليبيا،ويعد انتهاكـا من الاتحاد لقيم الديمقراطية وأنه يعمق الأزمــة السياسية في ليبيا ويعــزز الانقسام .

ودعت اللجنة في بيانها الاتحاد الإفريقي للتوضيح الفوري لملابسات الزيارة ومراجعة مواقف الاتحاد بما يحترم السلطة الشرعية في ليبيا ووحدة واستقرار البلاد و أن يحترم سيادة الدولة الليبية والمبادئ التي يقوم عليها الاتحاد الافريقي.