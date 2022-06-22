المنقوش توقع مذكرة تفاهم مع معهد الولايات المتحدة للسلام

ليبيا – وقعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش مذكرة تفاهم مع معهد الولايات المتحدة للسلام وهو مؤسسة أمريكية مستقلة ومرخصة من قبل الكونغرس الأمريكي مقرها واشنطن.

مذكرة التفاهم التي وقعتها المنقوش مع مدير برامج شمال أفريقيا والمحور الإقليمي ايلي أبو عون تشمل بحسب ماذكرت وزارة الخارجية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”على تنفيذ المبادئ الحاكمة بين الوزارة والمعهد التى تدعم الشفافية والاهتمام بتحقيق الأثر الأكثر إيجابية للشعب الليبي من خلال المبادرات المشتركة بين الطرفين.

وتنص المذكرة على التعاون المشترك فى تنفيذ برامج المعهد التي تدعم فض النزاعات وبناء السلام والاستقرار في ليبيا.

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