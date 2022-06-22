غوقة: المجتمع الدولي سيدعم استمرار حكومة الدبيبة الفاشلة كما حدث مع «السراج»

أكد نائب رئيس المجلس الانتقالي السابق عبد الحفيظ غوقة، أن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز ومجلس الأمن لديهم خطة سيصدر بها بيان في القريب لمباركة حكومة الدبيبة، كما فعلوا مع السراج، ولن تكون هناك انتخابات لا في هذه السنة ولا 2023، ولا 2024.

وقال غوقة في تصريحات تلفزيونية: “حكومة الدبيبة الفاشلة العاجزة يراد لها أن تستمر كما استمرت حكومة السراج، لم يحدث توافق بين النواب والدولة، ولن أخدع الليبيين وأقول إن هناك تطورًا في اجتماعات المسار الدستوري، فهناك صراع محموم على البقاء في السلطة، ولا توجد إرادة جادة لدى النواب أو الدولة لحل الخلافات أو تقديم تنازلات”.

وأضاف “أعضاء من حوار القاهرة خرجوا للمطالبة بالعودة لدستور 1951، وهناك تيار كبير في ليبيا له نفس التوجه، فعن أي توافق يتحدثون؟، وليس من حق المجلسين تعديل دستور وضعته لجنة منتخبة، والمطلوب منهم قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، وكل طرف يعمل لمصلحته ومن وراءه”.

وتابع “باشاغا يتحدث عن خطة للتعافي تبدأ بالانتخابات، وهي إذن لن تبدأ، كما يتحدث عن الانتخابات لأن هذا هو ما يريده الليبيون، والانتخابات أجهضت بإرادة خبيثة من كل الأطراف”.