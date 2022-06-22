المنقوش تبحث مع وزير خارجية قطر مستجدات الوضع في ليبيا

العنوان-الدوحة

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، نجلاء المنقوش، مع نائب رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الخارجية، محمد عبدالرحمن آل ثاني، مستجدات الوضع في ليبيا، والوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وبحسب بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وصلت المنقوش إلى العاصمة القطرية الدوحة، صباح اليوم الأربعاء.

وأكد وزير الخارجية القطري دعم بلاده للمسار السياسي الليبي، والحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في التنمية والازدهار.